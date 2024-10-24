BM Genel Kurulu'ndan TUSAŞ saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını sert bir şekilde kınadı ve saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini ifade etti.



BMGK, TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Konsey üyeleri, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Türk halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.



Açıklamada, terörizmin her türünün uluslararası barış ve güvenlik için en büyük tehditlerden biri olduğu ifade edildi. TUSAŞ’a yapılan saldırının en sert şekilde kınandığı belirtilirken, sorumluların, finansörlerin ve destekçilerin adalet önüne çıkarılması gerektiği vurgulandı.



BMGK, tüm üye ülkeleri, uluslararası hukuk ve BMGK kararlarına uygun olarak Türk hükümetiyle etkin işbirliği yapmaya çağırdı. Terör faaliyetlerinin hiçbir meşruiyeti bulunmadığına dikkat çekilerek, bu tür eylemlerin nerede, kim tarafından ve ne amaçla yapıldığının önemli olmadığı belirtildi.



Son olarak, tüm ülkelerin BM Şartı, uluslararası hukuk ve insan hakları kuralları çerçevesinde terörle mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.