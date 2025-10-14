BM Genel Sekreter Yardımcısı NTV'de: Gazze'yi terk etmedik

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı İnsani İşler ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Mısır'da imzalanan Gazze barışının ardından yardımlarla ilgili NTV'nin sorularını yanıtladı. Mısır'daki zirve ile ilgili büyük umutların ve büyük beklentilerin olduğunu söyleyen Tom Fletcher, "Son birkaç günde çok daha fazla yardım TIR'ının giriş yaptığını gördük. Yiyecek, barınak, tıbbi malzeme ve çadır sağlayabilmiş olmamızı büyük bir memnuniyetle karşılıyorum, çünkü kış geliyor. Ancak bunu sürdürmemiz gerekiyor. İlk olarak, bu süre boyunca dünyayı, cömert bir şekilde bu çaba etrafında birleştirmemiz gerekiyor. Bu barış anlaşmasının ve bugünün en önemli testi olacak." ifadelerini kullandı.

"AŞIRI CÖMERTLİK GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"



İlk aşamada planlanan 600 TIR'lık girişin sağlanıp sağlanmadığı sorulan Fletcher, "Dün bu rakamların çok üzerindeydik. Bunu söylemekten çok mutluyum. Bunu bu şekilde sürdürmeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda aşırı bir şekilde cömertlik göstermek zorundayız. Ve bunu yapmaya kararlıyız." dedi.

"GAZZE HALKI ÇOK UZUN SÜRE BEKLEDİ"

Gazze'yi terk etmediklerini belirten Genel Sekreter, "Birkaç ay boyunca koşullar bizim için çok zor hale getirildi. Bugünkü bu anlaşmanın testi, çocukların yiyecek bulabildiği, barınak altında korkmadan uyuyabildiği, okul hakkında düşünebildiği ve bombalardan kaçınmak zorunda kalmadığı bir noktaya ulaşabilmemizdir. Ve bunu gerçekleştirmeliyiz çünkü Gazze halkı çok uzun süre bekledi." diye konuştu.