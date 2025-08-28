BM'de Gazze tartışması: İsrailli temcilciye tepki yağdı

Gazzeli bir bebeğin açlıktan ölmek üzere olduğu fotoğrafı gösteren Bencama, "Hayatta kaldı, son 4 günü. Sadece su, su ve arıtılmış. Çünkü süt yok. Bu hepimizi öfkelendiriyor, bu hepmizi üzüyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler ve fotoğraf İsrail temsilcisi Danny Danon'ı öfkelendirdi, Birleşmiş Milletler'in Gazze oturumunda oturumunda tartışma çıktı.

İSRAİLLİ TEMCİLCİ " ŞOV" YAPMAKLA SUÇLADI



İsrailli temsilci , Gazzeli açlık çeken çocukların fotoğrafını gösteren Cezayirli mevkidaşını "şov yapmakla" suçladı.



Danon, "Siz buraya bize saldırmak, şov yapmak, bizimle rekabet etmek için geldiniz, bu yüzden sizin siyasetinize girmeyeceğim, ama size sadece gerçekleri kontrol etmenizi söyleyeceğim" dedi.



Ancak diğer ülke temsilcileri de Danon'a tepki gösterdi.



Gazze'de, sadece açlıktan 2 yılda 100'den fazla çocuk hayatını kaybetti.