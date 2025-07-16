BMGK, İsrail'in Suriye'ye saldırıları için yarın acil toplanacak

BMGK'nin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için yarın acil oturumla toplanacağı duyuruldu.

BMGK, İsrail'in Suriye'ye saldırıları için yarın acil toplanacak

Güvenlik Konseyi (BMGK), 'in 'ye yönelik saldırılarını görüşmek için yarın acil oturum düzenleyecek.

BMGK Dönem Başkanı olan Pakistan'ın Daimi Temsilcisi, toplantının yarın öğleden sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine yarın yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

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