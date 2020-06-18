BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır'dan açıklama

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BM Genel Kurulu'nda 75. BM Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır açıklama yaptı.



Bozkır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı.

''KOLAY BİR KAMPANYA OLMADI''

Kolay bir kampanya olmadı. Türkiye az oy alsın kampanyası yapıldı. Bu çok yakışıksız bir kampanyaydı.

''BİZ DE KENDİ KAMPANYAMIZI YAPTIK''

Tepki göstermedik biz Türkiye'yeyiz dedik. Biz de kendi kampanyamızı yaptık. Tek tek herkesle ben konuştum.

''178 OY BİZE KARŞI OLAN ÜLKELERE VERİLMİŞ BİR CEVAP''

Video konferans yoluyla evden bu kampanyayı yürüttük. Bu 178 oy bir anlamda bize karşı olan ülkelere verilmiş en güçlü cevaptır.''

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?



Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.



Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.

Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.



Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi.



Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.