BM'nin Kıbrıs planı iddiaları | MSB: Ada'da çözüm iki devlet temelinde mümkündür

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ), tarafından son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada "Ada’da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür." denildi.

Bu temel gerçeğin göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişimin Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağının ifade edildiği açıklamada "Bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye 'nin tutumunun açık, net ve değişmediğinin de aktarıldığı açıklamada "Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada’daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez." denildi.

Kaynaklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin Türkiye’nin güvenliği olduğunu ifade edip "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir." dedi.

ALMANYA’YA AİT PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

MSB kaynakları, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/Malatya’ya konuşlandırıldığını açıkladı.

Ayrıca, 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT Hava Savunma Sistemi’nden görevi devralındığı dile getirildi.

C-130J UÇAK TEDARİKİ

Kaynaklar, hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut planlamaya göre, yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir.”