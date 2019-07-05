Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi'nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri" ile "eylem planı" imzalanması ele alındı.

Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e ilettiği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Temsilcisi, Suriye Demokratik Güçleri adı altında PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin ile Cenevre'de sözde bir eylem planı imzalamıştı. Türkiye, PKK/PYD'li teröristle anlaşma nedeniyle, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi ve İsviçre makamlarına protesto notası vermişti.