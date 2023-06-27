Böbreğini satmak isterken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, organ-doku ticareti suçu ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 Haziran’da bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastaneye giden ve üvey kardeş olduklarını belirten Kırgızistan uyruklu D.I ve Z.A.U. isimli kişilerin böbrek nakli olmak için başvuruda bulundukları operasyon kapsamında tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin ibraz ettikleri evrakların sahte olabileceği değerlendirilerek, D.I. isimli kişinin böbrek alıcısı Z.A.U. isimli kişinin ise donör olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili yapılan detaylı çalışmada, kişilerin gerçekte üvey kardeş olmadıkları, sahte belgeler ile üvey kardeş gibi görünmeye çalıştıkları tespit edildi.

İncelemelerde, donör Z.A.U.’nin Kırgızistan’da 40 bin Kırgız Somu (yaklaşık 10 bin TL) borcu olduğu ve bu borcu ödemek amacıyla böbreğini satmaya karar verdiği anlaşıldı. Kırgızistan’da internet üzerinden tanıştığı bir kişinin borcunu ödemesi karşılığında kendisini böbrek alıcısı D.I. ve bu kişinin abisi E.A. isimli kişiye yönlendirdiği, kişilerin üvey kardeş gibi görünmeleri için sahte belgeleri de bu kişinin hazırladığı tespit edildi. Ayrıca böbrek alıcısı çocuk şüphelinin abisi E.A.’nın Kırgızistan’daki aracı kişinin ile nakil için 48 bin dolar karşılığında anlaştığı da tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyon kapsamında Z.A.U., D.I., ve E.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

