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Böbrek hastalarına şifa olan hemşire, aynı hastalığa yenildi

Uzun yıllar böbrek hastalarına şifa olan ve kendisi de aynı hastalıkla mücadele eden 38 yaşındaki Sakaryalı diyaliz hemşiresi, geçirdiği böbrek nakli ameliyatının ardından hayatını kaybetti.

Böbrek hastalarına şifa olan hemşire, aynı hastalığa yenildi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde görevli Özden Çelik (38) bir süredir kronik nedeniyle tedavi görüyordu. Çelik'e, İstanbul'da bulunan bir hastanede böbrek nakli yapıldı.

Uzun yıllarca böbrek hastalarına şifa olan ve kendisi de aynı hastalıkla mücadele eden diyaliz hemşiresi, nakil ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Çelik'in vefatı ailesini, meslektaşlarını ve hastalarını derinden sarstı.

Böbrek hastalarına şifa olan hemşire, aynı hastalığa yenildi - 1

Fedakarlığı ve insan sevgisiyle de tanındığı belirtilen Özden Çelik'in cenazesi dün Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Hacı Ayşe Gümüşlüağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLANDI

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında, "Sakaya SEAH Diyaliz Ünitesinde görevli personelimiz Özden Çelik'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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