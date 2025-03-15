Böbrek hastalarına şifa olan hemşire, aynı hastalığa yenildi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde görevli hemşire Özden Çelik (38) bir süredir kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Çelik'e, İstanbul'da bulunan bir hastanede böbrek nakli yapıldı.

Uzun yıllarca böbrek hastalarına şifa olan ve kendisi de aynı hastalıkla mücadele eden diyaliz hemşiresi, nakil ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Çelik'in vefatı ailesini, meslektaşlarını ve hastalarını derinden sarstı.