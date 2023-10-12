Böbrek taşı ameliyatı sonrası ölümüne soruşturma

Kardeşinin bu güvenceyle ameliyat olmaya karar verdiğini belirten Ayhan Şarlı, şöyle konuştu:



"Kendisi, 28 Eylül günü ameliyatını oldu, 29 Eylül'de de sağlıklı raporu verilerek, eve taburcu edildi. Evde cumartesi-pazar, ufak tefek şikayetler başladı. Pazartesi günü şikayetleri arttı. Tekrar hastanenin acil servisine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, kan değerlerinin düşüklüğünden bahsedildi ama hasta yakını olarak, bize hiçbir şekilde, herhangi bir bilgi verilmedi. Servise yatışı yapıldı. Gece boyunca serumla tedavi yapıldı, kardeşimin şikayetleri artmaya başladı. Burada doktorların ihmali, ilgisizliği var. Sabah da yine doktor vizitesinde herhangi bir müdahale yapılmadı. Ziyarete gittiğimde, burada hastanın dış görünüşü itibarıyla kötü olduğunu anlayarak, hastanenin dahiliye doktoruna danıştım. Bana hastanın durumunun çok kritik olduğunu, acilen büyük bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği söylendi. Hastane ambulans veremeyeceğini söyledi. Kendi imkanlarımla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdım. Fakat orada yapılan ilk tetkiklerde, kardeşime artık yapılacak bir şey kalmadığını, maalesef kötü sonuçlanabileceğini, bir ihtimalle trombosit yüklemesinde, tedaviye cevap verirse kardeşimin kurtulma ihtimali olduğunu, onun haricinde kötü sonuçlanabileceği söylendi. Dolayısıyla burada Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde, enfeksiyon kaptığını, enfeksiyonlu hasta olduğunu, hasta yakınları olarak ne bana ne de eşine hiçbir şekilde bilgi verilmedi."



"HER TÜRLÜ SORUŞTURMAYI AÇTIK"



Kendilerine daha erken bilgi verilseydi kardeşinin kurtarılabileceğini söyleyen Şarlı, "Kardeşim yoğun bakıma alındı. Sabah da kardeşimi kaybettiğimiz tebliğ edildi. Bu konuda, kardeşimin hastalığı süresince, tedavisi süresince, kimin ihmali, kimin ilgisizliği varsa, adli olarak, idari olarak her türlü soruşturmayı açtık. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.



Ekrem Şarlı’nın, 9, 7 ve 1 yaşındaki çocuklarıyla yalnız kaldığını söyleyen eşi Bilgen Şarlı (34) da "Eşimin ölümünden kim sorumluysa, biz davanın takipçisiyiz ve sonuna kadar da gideceğiz. Herkes cezasını çeksin." dedi.



İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILACAK



Konuyla ilgili açıklama yapmayan hastane yöneticileri ise adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından idari soruşturma başlatacaklarını belirtti.

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