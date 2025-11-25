Böcek ailesi soruşturması: Adli Tıp otopsi raporunu savcılığa gönderdi

Almanya'dan İstanbul'a ziyarete gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu tamamladı ve savcılığa gönderdi. Ancak ölüm nedeni henüz netleşmedi. Bu hafta içi kurul kararı sonrası belli olacağı belirtiliyor.

Raporda, otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü

örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtildi.

Raporda, "Yapılan ölü muayenesi ve otopsi ile alınan örneklerin laboratuvar incelemeleri neticesinde

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında

Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulundan görüş alınması gerektiği şeklinde kanaat belirten rapor

24 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir." denildi.

Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu'nun mütalaasını 28 Kasım 2025 tarihinde düzenlemesinin planlandığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

OTELDE FENALAŞTILAR

Kontrolden geçen aile otele geri döndü. Bir süre sonra çocuklar fenalaştı 13 Kasım'da otele ambulans çağrıldı. Sabaha karşı hastaneye giden ailenin 3 üyesi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.