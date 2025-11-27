Böcek ailesi soruşturmasında tahliye edilen esnaf konuştu

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeninin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlenmesi üzerine midye satıcısı, kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı dün gece tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi.

Olayın gıda zehirlenmesi olmadığının belirlenmesi üzerine tahliye edilen esnaflar Ortaköy'de basın açıklaması yaptı.

“ORTAKÖY’DE ESNAF ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADI”

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin otopsi raporunun tamamlanmasının ardından tutuklu bulunduğu tahliye edilen midye ve kokoreç dükkanı sahibi Ercan Erdoğan, "Öncelikle Böcek ailesine Allahtan Rahmet diliyorum. Ben 40 yıldır satış yapıyorum. 23 senedir Ortaköy’de esnafım. Burada midyeden zehirlenen hiç olmamıştı. Tahlillerimiz temiz çıktı. Bizi de serbest bıraktılar. Ortaköy’de esnaf olarak büyük sıkıntılar yaşandı. Yüzde 80 işimiz düştü. Herkes aradı ailemi çocuklarımı tehdit etti. 15 gün içinde 40 senem boşa gitti." dedi.

“PSİKOLOJİMİZ BOZULDU”

Cezaevinden tahliye edilen lokumcu Fatih Tektaş, "Ben de aile ve aile yakınların baş sağlığı diliyorum. Suçsuz yere içeri alındık. Psikolojimiz bozuldu. Aile düzenim bozuldu. Bir aile yok oldu. Çok şükür bu olay bizden değil. Çünkü bunun vicdan azabı kaldırılamaz. Gıda olarak insanlar bir şey alamıyor, bir şey yiyemiyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan zehirlenme olayının ardından Beşiktaş Belediyesi tarafından mühürlenen kokoreççi yeniden açıldı. Yapılan açıklamaların ardından esnaf dükkanına girdi. 2-3 günlük temizlik çalışmasının ardından dükkan yeniden hizmet verecek.