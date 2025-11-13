Böcek ailesine ilişkin ön otopsi raporu çıktı

İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciaya yol açtı. Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti, babanın tedavisi ise sürüyor.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Bir ailenin yok olmasına neden olan faciada, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı.

Rapora göre, ön bulgular ölüm nedenlerini tam olarak ortaya koyamadı ve zehirlenme olasılığına karşı bir dizi ayrıntılı çalışma daha yapılacak.

Adli Tıp Kurumu'nun bilgi notu olarak paylaştığı bilgilere göre raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Raporda, anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, bağırsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi. İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Bu bulgular ölüm nedeni hakkında net bir sonuç vermedi. Rapora göre, incelemeler, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler üzerinde yapılacak.

Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.

ADIM ADIM ÖLÜME GİDEN YOL

En çok merak edilen konulardan biri Böcek ailesinin o gün nerede, ne yediğiydi. Soruşturma kapsamında tüm detaylar ortaya çıktı. 11 Kasım 2025 tarihinde sabah konakladıkları otelden ayrılan ailenin 14.20 civarında Ortaköy'deki seyyar midye tezgahında midye yedikleri, 14.40 sıralarında yakın noktadaki G.M.T. isimli yiyecek işletmesine geçtikleri, anne ve kızının çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yedikleri, ailenin saat 15.17 civarında buradan çıktıkları, saat 18.30 sularında Fatih'teki H.S.B. isimli işletmeden lokum alıp akşam saatlerinde otele döndükleri belirlendi.

12 KASIM'DA HASTANEYE GİTTİLER

Ailenin 12 Kasım günü saat 11.16 sıralarında otelden çıktığı ve tedavi amaçlı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gittikleri, anne-babaya diyare ve gastroenterit tanısı konularak tedavi uygulandığı, çocuklara da Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulantı ve istifradan dolayı ilaç tedavisinin yapıldığı, saat 15.40 sıralarında hastaneden ayrılarak kaldıkları otele dönen ailenin aynı gün başka çıkış yapmadıkları anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 13 Kasım 02.20 sıralarında annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine otele ambulans geldiği, daha sonra ailenin hastaneye sevk edildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINANLARIN SUÇ KAYDI



Ailenin kaldığı otelin güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Midyeci, lokumcu ve restoran sahibinin de aralarında bulunduğu toplam dört şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlendi.

Seyyar midye satıcısı Y.D'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E'nin "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T'nin de "taksirle yaralama" suçundan bir kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerin olaya ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.