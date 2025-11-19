Böcek ailesinin hastane tedavisi: "Sorun saptanmadı"

Böcek ailesinin ölümüne yönelik kapsamlı soruşturma sürüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde hastanelerin tedavilerinde bir sorun saptanmadığını dile getiren Memişoğlu, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.

Memişoğlu, "Bir kusur varsa gerekli adımlar atılacak." dedi. “Doktor ihmali var mı?” sorusuna da yanıt veren Memişoğu, “İki hastane de yeterli hastane. Gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz ama yine de inceleme yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

Hastanede gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kaldıkları otele dönen aile, bir süre sonra tekrardan fenalaşarak 13 Kasım'da ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.