Almanya'dan İstanbul'a ziyarete gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Adli Tıp Kurumu ailenin ölüm raporunu açıkladı. Ali Tıp Kurumu'na göre ailenin kesin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi.

Raporda, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek’in, ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmedi, ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği belirtildi.

Dün savcılığa sunulan raporda da, otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

Kontrolden geçen aile otele geri döndü. Bir süre sonra çocuklar fenalaştı 13 Kasım'da otele ambulans çağrıldı. Sabaha karşı hastaneye giden ailenin 3 üyesi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

TÜKETTİKLERİ YİYECEKLER İNCELENDİ

İlk olarak ailenin gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde gidildi. Ailenin dört ferdinin tükettiği ürünler de incelemeye alınmıştı. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü raporuna göre, Böcek ailesinin yemeklerinde uygunsuz bir madde tespit edilmedi.

SORUŞTURMADA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 10 kişi tutuklandı.

FOSFİN GAZI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, son vakalarda adı geçen alüminyum fosfitin, tarım ve depolanmış ürünlerde kullanılan güçlü bir pestisit ve fumigant olduğunu hatırlattı.

Bu maddenin suyla veya nemle temas ettiğinde fosfin gazına dönüştüğüne dikkat çekilen açıklamada, gazın yüksek düzeyde solunması hâlinde kusma, ishal, öksürük, bilinç kaybı, kalp ritim bozuklukları ve solunum felci gibi ağır etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Açıklamada, fosfin gazına 1000 ppm seviyesinde beş dakika maruz kalmanın ölümcül olduğu, 290–600 ppm aralığındaki maruziyetin ise yarım saat ila bir saat içinde yaşamı tehdit ettiği bilgisi paylaşıldı