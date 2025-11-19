Böcek ailesinin ölümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhmali olanlar tespit edilecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen dört kişilik Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olay ve Kocaeli Dilovası'nda kozmetik fabrikasında çıkan 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası ile ilgili açıklama yaptı.

“KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK”

Her iki olayla ilgili soruşturmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Erdoğan "İhmali, hatası, kusuru, kastı olan kim varsa tek tek tespit edilecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır." diye konuştu.

GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞI

Gürcistan'da 11 Kasım'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 askere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın düşüş nedeninin araştırıldığını ve uzman ekibin inceleme bilgilerini kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

"BİZ LAF DEĞİL ESER ÜRETECEĞİZ"

Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi de vardı. CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı “Biz laf değil, eser üreteceğiz. İktidar ve ittifak olarak ülkeye, millete hizmet, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet ikballerinin, şahsi hesaplarının peşinde koşuyor.” dedi.

"CHP HUKUKA KUMPAS DİYOR"

Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmalarla ilgili ise şunları söyledi:

"-CHP hukuka kumpas diyor. Bu davanın avukatlığı Sayın Özel'e hayırlı uğurlu olsun. Biz bu davada sadece adaletin samimi duacısıyız. Talebimiz adil bir yargılama ile gerçeklerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu hesap inkarla kapatılamaz. Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor.

"BU DAVANIN HİÇBİR YERİNDE YOKUZ"

-Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınızdır. Bu davanın ihbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadık.

-Görevini yapan yargı mensuplarına bu kadar acımasızca saldırmanın kimseye bir faydası olmaz. Sayın Özel şunu unutmasın, biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız.

-Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor. CHP yönetiminin giderek çirkinleşen, giderek hırçınlaşan üslubunu hiç kimseye değil, aziz milletime havale ediyorum.

-Devletin başı olarak işini yapan, işini doğrulukla yapan, kanunlar ve nizam çerçevesinde cesaretle yapan bütün yargı mensuplarımızın yanındayız."

"TERÖR BELASINDAN KURTULACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci ile Türkiye'yi yarım asırlık bir prangadan, enerjisini emen büyük bir beladan kalıcı olarak kurtaracaklarını söyledi. Erdoğan, "Atacağımız adımları çok büyük bir titizlikle planlıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecin gayet olumlu ilerlemeler kaydettik. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasıyla süreç çok farklı bir ivme yakaladı. Komisyon hedef birliği içinde. Komisyonun beraberliğimize katkılarını takdir ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk günden itibaren yaptığı ufuk açıcı açıklamalarla sürecin buraya gelmesine eşsiz katkı sağladığını da vurguladı.

"YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACATIMIZ TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 270,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.