Böcek ailesinin ölümü: İlaçlama yapan kişinin otele giriş görüntüsü ortaya çıktı

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Haklarında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. İki şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



OTELİ İLAÇLAYAN KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Böcek ailesinin konakladığı oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C'nin otele giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan C.'nin ilaçlama yapmak için otele girip çıktığı anlar yer aldı.

İLAÇLAMAYI YAPAN ŞİRKETİN SERTİFİKASI YOK



Savcılık ifadeleri, ilaçlama şirketinin kurumsal yapısı olmadığını, sertifikasız ve eğitimsiz ilaçlama yaptıklarını gösteriyor.

İlaçlama firması yetkilisi şüpheli Zeki K. ifadesinde şöyle şunları söyledi: "DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim."



İlaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan Doğan C. ise, "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

ÖN ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Böcek ailesinin ölüm nedenine ilişkin araştırma sürüyor. Ön otopsi raporuna göre, aile otelde kimyasal madde zehirlenmesi yaşamış olabilir.

Ailenin kaldığı oteldeki 101 numaralı oda 11 Kasım günü ilaçlanmıştı. Böcek ailesi ise 201 numaralı odada kalıyordu. Bu oda, ilaçlanan odanın bir üst katında yer alıyordu ve odanın havalandırma sistemi yoktu. Bir alt katta yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddelerin, üst kata sızdığı yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.



15 Kasım Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördüklerine de raporda dikkat çekiliyor.