Böcek ailesinin ölümü: Soruşturma hakkında en son ne biliyoruz?

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında önce 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.

Otelin çalışanları ve ilaçlama yapan şirketin sahibi dahil 7 zanlı sorguya alındı.

ADLİ TIP RAPORU KİMYASALLARA İŞARET ETTİ

4 kişilik Böcek ailesinin adli tıp ön raporu dün çıktı. Rapora göre, ailenin ölüm nedeni üzerindeki gıda zehirlenmesi ihtimali zayıfladı.

Artık en büyük şüpheli, otel ilaçlanırken kullanılan kimyasal madde olan alüminyum fosfiti işaret ediyor.

Raporun son hali 28 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Rapora göre Böcek ailesi oteldeki kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabilir.

Açıklamada, olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olmasının birlikte değerlendirildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.”

Raporda, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım 2025 günü haşere ve böcekler için ilaçlandığı, Olay Yeri İnceleme ekibinden şifahen alınan bilgiye göre ailenin kaldığı 201 numaralı odanın ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı belirtildi.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu 2 kişinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördükleri de raporda aktarıldı. Öte yandan otel ilaçlaması yapılırken kullanılan kimyasal maddeler ve kutuları, anne Çiğdem Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği, yabancı uyruklu 2 kişinin hastanede alınan ilk kan örnekleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Alüminyum fosfit; tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan bir ilaç. İlacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme neden olabileceği belirtiliyor.

NTV'ye konuşan Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Dr. Miraç Özdemir, "Alüminyum fosfit özelinde konuşacak olursak bir antidotu yok. Bu sebeple dünyada da en tehlikeli olarak bilinen maddelerden birisi." dedi.

Alüminyum fosfitin panzehri yok ancak eğer böcek ilacı zehirlenmesi olduğu biliniyorsa yapılabilecekler var. Dr. Miraç Özdemir, "İlk tespit edildiği anda kişinin kıyafetleri çıkarılabilir. Yıkama yapılabilir. Eğer solunum sistemi etkilenmişse oksijen desteği uygulanabilecek tedaviler." ifadelerini kullandı.

Esas konu ise ilaçlama koşulları. İlaçlama yapılan ortamın insanlarla temasının kesilmesi gerekiyor. Özdemir, "Bu maddeyi kullanmadan önce o ortam kapatılmalı, maskeli profesyonel ekipmanlı kişiler uyguladıktan sonra uzun bir süre havalandırma yapılmalı." dedi.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ YOKMUŞ

Rapora göre, Fatih'teki otelde ilaçlama, 101 numaralı odada yapıldı. Baba Servet, anne Çiğdem, 6 yaşındaki Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek hemen üst katta bulunan 201 no'lu odada kalıyordu. Odanın havalandırma sisteminin olmadığı ortaya çıktı.

İKİ FARKLI MADDE

İlaçlama yapan firmanın yetki belgesi olmadığı anlaşıldı. Firma sahibi, otele kendisinin gitmediğini söyledi ve ilaçlamayı yapan çalışan da iki farklı madde kullandığını belirtti.

Ayrıca çalışan havanın sızmaması için her yeri kapattığını, sızmayı engellemeye çalıştığını iddia etti.