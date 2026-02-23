Böcek ailesinin ölümünde iddianame kabul edildi. İşte ilk duruşma tarihi

RAPORLARA YER VERİLDİ

İddianamede İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora da yer verildi.

Raporda; zehirlenme olayının yaşandığı otelde bir ilaçlama firması tarafından haşerelere karşı biyosidal ürün uygulaması yapıldığı, bu uygulamanın şüpheli Doğan Cağferoğlu tarafından yapıldığı, uygulama sonrası iş yerine bırakılan formda irtibat numarası olarak belirtilen telefon numaralarından birinin şüpheli Serkan Kışı'ya ait olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

Raporda, ilaçlama firmasıyla ilgili yapılan incelemede firmanın daha önce farklı bir adreste ilaçlama yaptığı, ilaçlama sonucunda bir çocuğun zehirlendiği ve uygulamayı yapanın da şüpheli Serkan Kışı olduğu, bu olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılmıştı.

SERTİFİKASIZ VE İZİNSİZ İLAÇLAMA YAPMIŞ

Olayın yaşandığı oteli ilaçlayan şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun herhangi bir sertifika kaydına rastlanmadığı ve izinsiz olarak biyosidal ürün uygulaması yaptığı raporda anlatılmıştı.

"İLACA BAĞLI ZEHİRLENMEDEN ÖLDÜLER"

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre, kişilerin ölümünün kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği iddianamede yer almıştı.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaşanan olayda ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucunda gerçekleşmediği bu nedenle dosyada adı geçen gıda işletmelerinin olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtilmişti.

Bilirkişi raporunda, yanlış kimyasal (Alüminyum Fosfit) kullanılması, yetkisiz personel çalıştırılması ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işlem yapılması nedeniyle, sertifikasız ve izinsiz faaliyet gösteren ilaçlama firması yetkilileri şüpheliler Zeki Kışı ve Serkan Kışı'nın asli kusurlu oldukları iddianamede belirtilmişti.

İddianamede, ilaçlama firması çalışanı şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun ilaçlama konusunda herhangi bir sertifikası, bilgisi ve deneyimi olmamasına rağmen işlemi gerçekleştirdiği için asli kusurlu olduğu aktarılmıştı.

Otelin sahibi şüpheli Hakan Oğlak'ın yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerle çalışarak, uygun olmayan biyosidal ürünlerle, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaksızın ilaçlama faaliyetinin yürütülmesine onay verdiği, kimyasal risk içeren ilaçlama işlemi sırasında oteli tahliye etmeyip, acil durum personeli bulundurmayarak konaklayanların can güvenliğini sağlama konusundaki özen yükümlülüğünü ağır biçimde ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu iddianamede yer alan raporda belirtilmişti.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ TALİ KUSURLU

Raporda, şüpheli Muhammad Moeen Ud Din Chıshtı'nın ilaçlama işlemiyle doğrudan bir ilgisi bulunmadığı, olay anında resepsiyondaki görev yerini terk ettiği, otel dışında bulunduğu ve acil durum tahliyesini/müdahalesini engelleyecek şekilde otelin dış kapılarını kilitli tuttuğu için olayda tali kusurlu olduğu kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

Kontrolden geçen aile otele geri döndü. Bir süre sonra çocuklar fenalaştı 13 Kasım'da otele ambulans çağrıldı. Sabaha karşı hastaneye giden ailenin 3 üyesi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.