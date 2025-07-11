Böcek için mangalda pul biber yaktı, apartman tahliye edildi
İstanbul'da 6 katlı binada yaşayan Y.K., haşerelerden kurtulmak için mangalda pul biber yaktı. Duman kaplayan apartman tahliye edildi, 2 kişi hastanelik oldu.
İstanbul Esenyurt'a bağlı Ardıçlı mahallesindeki 6 katlı binada yaşayan 41 yaşındaki Y.K. "haşerelere karşı önlem almak" amacıyla mangalda pul biber yaktı.
Mangaldan yükselen yoğun dumanın apartmanı sardı, bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen R.K. (25) ve K.G. (44) hastaneye kaldırıldı.
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