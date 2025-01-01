Böcek ilacı hastanelik etti

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Böcek ilacı hastanelik etti

'nin Çayırovası ilçesi Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 7 katlı binadaki bir dairede, böceklerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Apartman sakinleri ilaçlama sonrası kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

şüphesiyle hastaneye kaldırılan S.K. (80) ve Z.E'nin (45) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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