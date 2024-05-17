Böcek ilacı komşularını hastanelik etti

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde 6 katlı binanın 2’nci katında oturan kadın, eşi işe gittikten sonra evini böceklere karşı ilaçladı.



Bir süre sonra ilacın kokusu tüm binaya yayıldı.



ZEHİRLENDİLER



Üst katta oturan anne ve iki çocuğu ilacın kokusu nedeniyle fenalaştı. İhbar üzerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ve AFAD ekipleri inceleme yaparken sağlık ekipleri ise, ilk müdahalenin ardından anne ve iki çocuğunu hastaneye kaldırdı.



Zehirlenen 3 kişinin tedavisine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilirken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.