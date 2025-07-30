Böcek ilaçlaması hastanelik etti

İstanbul Beylikdüzü'nde böcek ilaçlaması yapılan apartmanda yaşayan bir kişi, ilaç kokusundan etkilendi. Kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Böcek ilaçlaması hastanelik etti

Beylikdüzü'nde böcek ilaçlaması yapılan apartmanda kokudan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre dört katlı apartmanda böcekler için ilaçlama yapıldı.

Apartman sakinlerinden bir kadın, gece saatlerinde ilaç kokusundan etkilendiği gerekçesiyle rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kadın için ambulans çağrıldı.

Kadın, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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