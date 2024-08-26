Bodrum açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı.

Göçmenler arasında bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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