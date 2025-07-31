Bodrum açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki motoryatta 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı

açıklarında seyreden motoryat içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından hareketli motor yat durdurularak içerisindeki 39 düzensiz göçmen ile beraberinde 33 çocuk yakalandı.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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