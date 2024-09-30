Bodrum açıklarında arızalanan 9 metrelik tekne kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan özel tekne açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında arızalanan 9 metrelik tekne kurtarıldı

Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Bitez Koyu'na emniyetle yanaştırıldı.

Şile açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Şile açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

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