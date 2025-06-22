Bodrum açıklarında göçmen operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen ile beraberinde sekiz çocuk ve iki göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde sekiz çocuk yakalandı.

Botta bulunan iki kişi de göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Göçmen kaçakçısı şüphelileriyle ilgili adli işlemlere başlandı.