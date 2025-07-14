Bodrum açıklarında motoryat kayalıklara çarptı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında "Monte Carlo" isimli 20 metre uzunluğundaki motoryat henüz belirlenmeyen nedenle gece saatlerinde Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarptı.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Motoryatta yolcu ve personel olmak üzere 7 kişinin bulunduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri bu kişileri kısa sürede tahliye etti. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Çarpma sonucu motoryatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.