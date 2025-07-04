Bodrum açıklarında panik: Yanarak battı
Bodrum'da seyir halindeki teknenin kabininde yangın çıktı. Teknede bulunan 13 kişi kurtarılırken, alevlere teslim olan tekne battı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan tekne batarken, sekizi Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.
My Lover isimli 27 metrelik gulette, Datça Mersincik Koyu'ndan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na seyir halindeyken bir kabin içerisinde yangın çıktı.
ELEKTRİK KABLOLARI YANDI
İlk belirlemelere göre elektrik kablolarından çıktığı değerlendirilen yangına teknedeki personel tarafından müdahale edildi.
Tekne kaptanının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Teknedeki sekizi Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.
Söndürme çalışmaları sırasında açığa sürüklenen tekne battı.
Yangına müdahale ve teknenin battığı anlar ekiplerin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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