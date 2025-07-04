Bodrum açıklarında panik: Yanarak battı

Bodrum'da seyir halindeki teknenin kabininde yangın çıktı. Teknede bulunan 13 kişi kurtarılırken, alevlere teslim olan tekne battı.

Bodrum açıklarında panik: Yanarak battı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan batarken, sekizi Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.

My Lover isimli 27 metrelik gulette, Datça Mersincik Koyu'ndan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na seyir halindeyken bir kabin içerisinde yangın çıktı.

ELEKTRİK KABLOLARI YANDI

İlk belirlemelere göre elektrik kablolarından çıktığı değerlendirilen yangına teknedeki personel tarafından müdahale edildi.

Bodrum açıklarında panik: Yanarak battı - 1 Bodrum'da yanan tekne

kaptanının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Teknedeki sekizi Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında açığa sürüklenen tekne battı.

Yangına müdahale ve teknenin battığı anlar ekiplerin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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