Bodrum açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 25.07.2022 - 21:03
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 218 kişi bulunan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.
Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası arasında sefer yapan 35 metrelik feribot, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İçinde 218 kişi bulunan feribot kaptanının durumu KEGM'ye bildirmesi üzerine bölgeye "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.
Feribot, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Cruises Port'a emniyetle yanaştırıldı.