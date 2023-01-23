Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a saldırı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran ile birlikte ilçedeki bir restorana gitti. Mekanda diğer Bodrumlularla selamlaştığı sırada bir kişinin önce sözlü ardından fiziki saldırısına uğradı.



Çevredekiler araya girerek saldırganı durdurdu.

SERBEST BIRAKILDI

Başkan Aras'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı. Saldırganın eski belediye personeli olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Aras, saldırganın "Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir kişi" olduğunu belirtti.