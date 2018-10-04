Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeniden görevine döndü.



Makam minibüsüyle Bodrum Belediyesine gelen Kocadon'a, çok sayıda vatandaş araçlarıyla konvoy oluşturarak, eşlik etti. Bodrum Belediye Meydanı'nda aracından inen Kocadon'a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.



İlk olarak Atatürk ve şehitler anıtına çelenk bırakan Kocadon ve beraberindekiler, daha sonra belediye binasına ilerledi. Duygusal anlar yaşayan Kocadon, yaptığı açıklamada, daha öncede böyle bir süreçten geçtiğini belirtti.



Bodrum halkının kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Kocadon, "Halk yine sokaktaydı. Bodrum halkı yine dimdik durdu. Sizler inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. O zamanda beni böyle karşıladınız. Halkıma ve devletime asla küsmüyorum. 'Bana bunu yapanların hepsini Allah'a havale ediyorum' demiştim" diye konuştu.



Seçilmiş ve siyasi büyüklere yapılan hain saldırıları halkın sokağa dökülerek engellendiğini vurgulayan Kocadon, darbelerle, kötü niyetlerle, kumpaslarla hiçbir şeyin olmayacağını anlattı.



Hakkındaki eleştirilere de değinen Kocadon, şunları söyledi:



"Yine bir süreçten geçtik. Yine Bodrum halkı sokaklarda resimler astı. Altına ufak ufak yazılar eklediler. Yine içindeki kin ve nefreti bırakamayanlar eleştirilere başladılar. Bodrum halkı resimde 'Seninleyim' diyor. 'Niçin seninleyim?' diyor. 'Daha fazla adalet, daha fazla demokrasi, bireysel hak ve özgürlükler, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözündeki medeniyet yolu, ışık yolu olduğu için seninleyim' diyor."



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında, Yargıtay tarafından, 2006'da belediye tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan, 38 günlük hak mahrumiyeti kararı verilmişti. Kocadon'un yerine geçici olarak, Dursun Göktepe başkan vekili olarak seçilmişti.

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