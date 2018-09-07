İlişkili Haber Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 38 gün hak mahrumiyeti verildi

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde, olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda meclis üyeleri, 38 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un yerine başkan vekilini belirledi.



Gizli oylamayla üç turda gerçekleştirilen seçimlerde meclis üyesi Dursun Göktepe, oy çokluğu ile başkan vekili oldu.



Göktepe, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Hukuk önünde saygımız sonsuz. Hukukumuz gereken düzenlemeyi yapacaktır. Meclis üyesi arkadaşlarıma bana güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Mehmet Kocadon da "Dursun Göktepe'ye başarılar diliyorum. Ben hep yanında olmaya devam edeceğim. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri geçireceğimiz kanaatindeyim. Bodrum'a hayırlı olsun" diye konuştu.



Türkiye'de imar barışının devam ettiğini aktaran Kocadon, Türk yargısına inancını hiçbir zaman yitirmediğini de sözlerine ekledi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında, Yargıtay tarafından, 2006 yılında belediye tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan, 38 günlük hak mahrumiyeti kararı verilmişti.