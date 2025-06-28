Bodrum-Datça arası fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Datça arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Datça arasında rüzgarın, yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."