Bodrum-Datça arası fırtına uyarısı
Meteoroloji, Bodrum-Datça arası denizde fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Datça arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Datça arasında rüzgarın, yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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