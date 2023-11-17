Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde gerginlik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen koordinasyon merkezinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden sona erdi.

Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde gerginlik

Muğla'da Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde saat 13.00 sıralarında iddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan gerginlik üzerine merkeze, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı.

Tartışma sırasında bir göçmen ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

Ekiplerin olay yerinde müdahale ettiği göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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