Bodrum Kalesi kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı
Bodrum'da jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bodrum Kalesi'nin renkleri kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı.
Jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi etkinlik yapıldı.
Bu kapsamda Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum Kalesi jandarmanın renkleri olan kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı. Kaledeki ışıklandırmayı gören yerli ve yabancı turistler kalenin önünde fotoğraf çektirdi.
Öte yandan, Bodrum Kalesi önünde jandarma ekipleri motosiklet ve araçlarla geçiş yaptı.
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