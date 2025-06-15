Bodrum Kalesi kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı

Bodrum'da jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bodrum Kalesi'nin renkleri kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı.

Bodrum Kalesi kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı

teşkilatının 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla 'da bir dizi etkinlik yapıldı.

Bu kapsamda Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum Kalesi jandarmanın renkleri olan kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı. Kaledeki ışıklandırmayı gören yerli ve yabancı turistler kalenin önünde fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Bodrum Kalesi önünde jandarma ekipleri motosiklet ve araçlarla geçiş yaptı.

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