Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor
Muğla Bodrum ve Antalya Kaş ilçeleri arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), fırtına uyarısında bulundu
Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.
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