Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor

Muğla Bodrum ve Antalya Kaş ilçeleri arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), fırtına uyarısında bulundu

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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