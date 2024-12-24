Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), fırtına uyarısında bulundu

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.