Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı

Meteoroloji, Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Antalya Kaş arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı

4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, Salı günü (22.10.2024) gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün (22.10.2024) öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.

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