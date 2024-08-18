Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

Yangın, sabah saatlerinde Isparta Yedişehitler mahallesi 139 cadde üzerinde bulunan bir bodrum katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nevzat D.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bodrum kattan yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.