Bodrum katta panik yaratan yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.



Güçlükaya Mahallesi Kangal Sokak’ta bulunan binanın bodrum katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.