Bodrum katta panik yaratan yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir evde yangın çıktı. Başlangıç sebebi henüz bilinmeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Bodrum katta panik yaratan yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

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’nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Güçlükaya Mahallesi Kangal Sokak’ta bulunan binanın bodrum katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bodrum katta panik yaratan yangın: 8 kişi dumandan etkilendi - 1 Dumandan etkilenenler olay yerinde tedavi edildi

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 8 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

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