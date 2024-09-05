Bodrum kattaki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Bodrum kattaki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Körfez ilçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi Karaali Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Dumanların arasında kalan 3 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlıkçılar, 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıkış naedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkan Video

İETT şoförleri hayat kurtardı: Rahatsızlanan yolcu hastaneye yetiştirildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da canlı akrep toplayan kişiye 387 bin lira para cezası

Şanlıurfa'da canlı akrep toplayan kişiye 387 bin lira para cezası

Kırklareli'nde anız yangını

Kırklareli'nde anız yangını

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

CHP Tüzük Kurultayı yarın başlıyor

CHP Tüzük Kurultayı yarın başlıyor

Sıcak havalarda bu hayvana dikkat! Serinlemek için apartmanları tercih ediyor

Sıcak havalarda bu hayvana dikkat! Serinlemek için apartmanları tercih ediyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...