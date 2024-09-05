Bodrum kattaki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Körfez ilçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi Karaali Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Dumanların arasında kalan 3 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlıkçılar, 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.
Yangının çıkış naedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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