Muğla'nın Bodrum ilçesinde son dönemde çok sayıda lüks yat soyuldu.

Sosyetenin, cemiyet hayatının ve iş adamlarının geldiği Türkbükü ve Hekimköy sahillerine tekne hırsızları dadandı. Jetski ile koylara gelen hırsızlar, demirli yatların radar ve seyir sefer aletlerini çaldı.



Birçok kez izlerini kaybettiren Jetski'li hırsızların son kurbanı iş adamı Sinan Vardar oldu. Hekimköyde ki evinin önüne demirli teknesinden radar ve seyri sefer aletleri çalınan ve sahil güvenliğe başvuran Vardar, teknesinden çalınanların bir an önce bulunmasını istedi. 50 bin euro’luk malzeme çalan hırsızlar sahil güvenlik ve jandarma tarafından aranıyor.



TEKNE LEROS ADASINDA BULUNDU



Aynı koyda başka bir tekneye giren hırsızlar çalacak değerli bir eşya bulamayınca tekneyi terk ettikleri öğrenildi. Gündoğan’a tatile gelen başka bir iş adamının teknesi ise çalındı. Tekkne 2 gün sonra Leros adasında ortaya çıktı. Mülteci taşındığı tahmin edilen tekne sahibinin ise tatilini yarıda kestiği öğrenildi.



Öte yandan geçen yaz sezonunda ise aynı koydan 2 kez yat çalınmıştı. Özgür Akyıldız’a ait olan yat ise bulunamamıştı. Teknesinin çalınması üzerine sigorta şirketine başvuran Akyıldız, bir türlü sigorta şirketinden parasını alamamıştı. Daha sonra sigorta şirketi ile davalık olan Akyıldız, mahkeme tarafından haklı bulunmuştu. Akyıldız’ın teknesinden ise halen bir haber yok.

