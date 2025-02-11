Bodrum ve Datça’da tsunami alarmı: Tahliye planı hazırlandı, ekipler bölgeye sevk edilecek

Santorini'nin kara yılı: 1956'daki büyük depremden kurtulanlar konuştu! Haberi Görüntüle

Muğla’da Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Santorini Adası ve çevresinde yaşanan sismik aktiviteye yönelik risk değerlendirme toplantısı yapıldı.



Muğla Valisi İdris Akbıyık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonu’nda Ege Denizi’ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ege Denizi’nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel risklerin değerlendirilerek, ilk andan itibaren AFAD Başkanlığı ile koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Muğla'ya gönderilen mobil siren sistemi Bodrum ilçesine konuşlandırıldı

“TSUNAMİ TAHLİYE PLANI OLUŞTURULDU”



Toplantıda, deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planlarının ayrıntılı şekilde ele alındığını belirten Akbıyık, “Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda kıyılardaki su basma seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturulmuştur.” diye konuştu.



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde oluşturulan Muğla İl Afet Müdahale Planı kapsamında 23 çalışma grubunun yapacağı çalışmaların değerlendirildiğini dile getiren Akbıyık, plan kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizlerinin yapıldığını kaydetti.



Muğla İl Afet Müdahale Planı’na uyumlu Bodrum İlçe Afet Müdahale Planı’nın ivedi olarak hazırlandığına işaret eden Akbıyık, şunları söyledi:



“Muğla İl Risk Azaltma Planı kapsamında yapılması gereken çalışmalar hızlandırılmıştır. Bodrum ilçemizde 2019 yılından bugüne hizmet veren Tsunami Erken Uyarı Sistemlerinin anlık veri iletimleriyle AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi'ne entegrasyonu kontrol edilmiştir.



Bodrum ilçemizdeki ikaz ve alarm sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmış, Datça ilçemize de ikaz ve alarm sistemi kurulmuştur.”

Benzer bir sistem İzmir'in Seferihisar ilçesinde de kurulmuştu

40 PERSONEL BODRUM VE DATÇA’YA KONUŞLANDIRILACAK



Olası afet anında tedbir amaçlı 7 ilden 40 arama-kurtarma personelinin Bodrum ve Datça ilçelerine konuşlandırılacağını vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:



“Son günlerde basında denizlerde su çekilmesi haberleri yer almaktadır. Bu durum meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik ile ilgisi bulunmamaktadır.



AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi, Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanları süreci yakından takip etmektedir.



Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerini özellikle rica ediyorum.”

Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı, Muğla'da yapıldı

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?



Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hikmet Eroğlu, AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, AFAD Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı ile üniversitelerden ilgili bilim insanları katıldı.

Yunanistan'ın Santorini Adası

EGE’DE DEPREMLER SÜRÜYOR



Yunanistan’ın Santorini Adası ve çevresinde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor.



Bölgede zaman zaman Türkiye kıyılarında da hissedilen depremler meydana geliyor.



Ege Denizi’nde bugün saat 14.43'te, 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ