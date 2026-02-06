Bodrum ve Marmaris'te sel. Aracıyla suya kapılan kişi aranıyor

Ege'de gün boyu etkili olan şiddetli sağanak birçok ilde sel ve su baskınlarına neden oldu. Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bodrum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ve motosikletler yolda güçlükle ilerledi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çamlık Mahallesi'nde araçta mahsur kalan 2 kişi ile bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Marmaris'in kırsal mahallelerinde de sağanak etkili oldu. Selimiye, Bozburun, Bayır, Osmaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde sokaklar suyla kaplandı. Dağlardan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

Osmaniye Mahallesi'nde Zekeriya Şahin, sağanakta dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken suya kapıldı. Bölgeye AFAD, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu derede otomobile ulaşılırken, Şahin'i arama çalışmaları sürüyor.