Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki bölgedeki yangın da kontrol alındı.



Saat 14.15 sularında Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 10 helikopter, 50 arazöz, 2 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediyor.

NTV Muhabiri Merih AK, yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.



"YERLEŞİM YERLERİ İÇİN TEHLİKE BULUNMUYOR"



Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirterek, "Karadan ve havadan müdahale edilen Bodrum Mumcular'daki orman yangını kısmen de olsa kontrol altına alındı. Yerleşim yerleri için an itibarıyla bir tehlike bulunmuyor" demişti.

MİLAS'TA YANGIN



Milas ilçesi Tuzabat Mahallesi mevkisinde de dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale etti.



Yangın kontrol altına alındı.