Bodrum yakınlarında ve Didim'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.



Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin 7 ilinde süren orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin tahliye edildiğini açıkladı.

DİDİM'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN



Bodrum'daki yangınla aynı zamanlarda meydana gelen Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.



Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.



Ekipler, yangına müdahale ediyor.