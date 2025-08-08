Bodrum'a içme suyu sağlayan barajlar kuruyor

Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 22, Geyik Barajı'nda ise yüzde 33 seviyesinde ölçüldü. İki barajdaki mevcut toplam suyun yaklaşık 15-16 milyon metreküp olduğu belirtilirken, Bodrum'un yıl sonuna kadar içme suyu için 10 milyon metreküp, sulama ve termik santral kullanımı için ise yaklaşık 7 milyon metreküp suya ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

"YAĞIŞ EKSİKLİĞİ KIYI KESİMLERİMİZDE HİSSEDİLEBİLİR HALE GELDİ"



Bodrum'da sonbaharda yağışın gelmemesi halinde suya ihtiyaç duyulacağına dikkati çeken Özçelik, “Ülke genelindeki yağış eksikliği şu anda kıyı kesimlerimizde hissedilebilir hale geldi. Son 9 ay içerisinde ülkemizde ortalama yüzde 26 civarında bir kuraklık söz konusu. Bu da rezervuarlarımızı etkiliyor." dedi.

Bodrum'da iki içme suyu kaynağı Geyik ve Mumcular barajlarında su seviyesinin aldığından bahseden Özçelik, "Mumcular Barajı’nda yüzde 22'ler civarında, Geyik Barajı’nda ise yüzde 33'ler civarında su kaldığını söyleyebilirim. Bu toplamda 15-16 milyon metreküplük bir suya tekabül ediyor. Şu an için Bodrum'un nüfusunun 750 bin civarında olduğunu düşünürsek, yaklaşık bizim yıl sonuna kadar 10 milyon metreküplük bir suya ihtiyacımız olduğu gözüküyor." diye konuştu.

Halkın tankerle su aldığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Sonbaharda yağışların gelmemesi durumunda, barajlarımızda ciddi anlamda kurumayla karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



"DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR



Barajların da kuruması gündeme gelmesi durumunda tamamıyla su baskısı altında kalınacağının altını çizen Özçelik, şöyle devam etti:



"Bu durum karşısında vatandaşlar kendi çözümünü kendi geliştirmeye çalışıyor. Tankerlerle su temin ederek içme suyu ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidiyor. Su fiyatlarında vatandaşların ekstrem rakamlarla karşılaşması anlamına geliyor. Bir an önce bizim iletim hattındaki bu patlakları, patlak olacak noktaları belirleyip sistemi doğru şekilde yeterli basınca dayanacak şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Aksi halde bizim rezervuardaki sularımız da olsa Bodrum'un içme suyu stresi yıllar boyunca devam edecek gibi görünüyor."