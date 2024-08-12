Bodrum'a iki kruvaziyerle 3 bin 162 yolcu geldi

Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer ve Fransa bayraklı 187 metrelik "Club Med 2" adlı kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.



Kuşadası Limanı'ndan rotasını ilçeye çeviren Mein Schiff 5 gemisinde, 2816 yolcu ile 913 personel, Samos Limanı'ndan gelen Clup Med 2 kruvaziyerinde de 346 yolcu ve 214 personelin yer aldığı belirtildi.



Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.



İlçeyi günübirlik ziyaret eden Mein Schiff 5'in bir sonraki durağı Mikonos Limanı olacak. Club Med 2 ise Patmos Limanı'na hareket edecek.