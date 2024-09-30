Bodrum'da 100 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-110) bölgeye hareket etti.

İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 45 düzensiz göçmen ile beraberinde 32 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk yakalandı.



Karaya çıkarılan toplam 100 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.

