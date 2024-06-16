Bodrum'da 122 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 122 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum'da 122 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, yelkenli tekne ve lastik içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, hareket halindeki yelkenli tekne ve lastik botu durdurarak aralarında çocukların da bulunduğu 122 düzensiz göçmeni yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 kişi gözaltına alındı.

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